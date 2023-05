Siamo alle battute finali, dopo i laboratori di progettazione viaggi in bici, talk con esperti del settore cicloturismo, caccia al tesoro ed escursioni narrative in bici, ecco gli ultimi due appuntamenti con il MBF2023 in programma sabato 13 e domenica 14 maggio. Il cartellone di eventi a pedali finanziato dal comune di Molfetta e coordinato da I Bicipedi prevede due giornate in bicicletta con partenza dalla velostazione di Molfetta in piazza Aldo Moro nei pressi della stazione FS.

L’appuntamento per i ciclisti è fissato alle 9.00, chi vuole raggiungere il luogo di incontro da città più lontane può semplicemente prendere il treno e portare la bici con sé, il trasporto della bici in Puglia all’interno del treno regionale è gratuito, basta scendere alla stazione centrale di Molfetta ed ecco raggiunto il luogo di incontro delle biciclette.

Sabato 13 maggio alle 9.00 partirà il tour delle architetture rurali, un percorso turistico narrativo ed enogastronomico strutturato su 26 km accessibile a tutti su strade a bassa percorrenza di auto, il tour terminerà a Lama Martina dove alle 13.00 ci sarà la degustazione di caciocavallo impiccato servito con la ciclocucina

Domenica 14 maggio, sempre alle 9.00 partirà il tour Molfetta Musicata. Il tour a pedali di 12 km sarà narrato dal sassofono di Bruno Tomasello, il polistrumentista cilentano ha aperto il concerto ad artisti del calibro di Vinicio Capossela. Al rientro alla velostazione andrà in scena il suo live Call Me Ishmael, a concludere ci sarà il live a pedali della cycleband, con musiche da cantautore.

Qui un breve riassunto degli appuntamenti in programma:

Sabato 13 maggio- 09.00h

Tour delle Architetture Rurali – Gravel tour 26 km

Ciclocucina Street Food Rurale – 13.30h – Lama Martina

Domenica 14 maggio – 8.30h –

Molfetta Musicata – Family BikeTour – 12 km

Bruno Tomasello con il suo sax musicherà il bike tour

la CycleBand chiuderà con il live alla velostazione – 11.30h

Ricordiamo che tutti gli eventi sono gratuiti perché finanziati dal Comune di Molfetta, si consiglia l’iscrizione al link: https://forms.gle/ZRnGKFtBSAMWxLg18