Violento impatto questo pomeriggio poco dopo le 15,30 in via Bisceglie ad Andria all’incrocio con via Asiago: per cause in corso di accertamento una moto di grossa cilindrata ed una vettura si sono scontrati. Ad avere la peggio il centauro, un 49enne andriese, sbalzato dalla moto e trasportato in codice rosso al “Bonomo” per dinamica dall’immediato intervento di una equipe sanitaria del 118 di Andria. Per lui diversi traumi. Solo grande spavento per il conducente della vettura che, tuttavia, è rimasta gravemente danneggiata.

Sul posto l’arrivo del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria per i rilievi e per ripristinare la corretta circolazione. Si tratta del secondo incidente in meno di tre giorni in quello stesso punto e sempre per uno scontro tra una vettura ed una moto.