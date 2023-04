Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della ditta Teknoservice chiudendo, difatto, una lunga battaglia legale per l’appalto ponte della raccolta dei rifiuti nella città di Andria. Un iter molto articolato che a luglio scorso ha visto l’inizio del nuovo servizio con la RTI Gial Plast – Si. Eco dopo l’esclusione della Sangalli. Il Tar, in realtà, aveva già dato ragione alla ditta appaltatrice ed ora è arrivato il via libera definitivo del Consiglio di Stato con la possibilità per il Comune di Andria di formalizzare il contratto con la Rete Temporanea di Imprese. In particolare la Teknoservice aveva contestato alla nascente RTI di non aver svolto in precedenza attività in città da 100mila abitanti. Questione che però anche il Consiglio di Stato ha respinto. In realtà cambia poco dal punto di vista formale per i cittadini ma, senza dubbio, non essendoci più la spada di Damocle sull’azienda appaltatrice, sarà possibile avere maggiori investimenti.

La gara ponte indetta dall’AGER, l’Agenzia Regionale per la gestione dei Rifiuti, aveva durata biennale con possibilità di proroga tecnica per un anno successivo. Una proroga che sarà quasi certamente applicata poiché nel frattempo è stato costituito nuovamente un ambito di gestione di cui Andria è la città capofila e che comprende anche Canosa, Minervino e Spinazzola. Nelle scorse settimane si è costituito ufficialmente l’ufficio di piano ed ora si procederà a redigere il nuovo bando di gara unico che dovrebbe essere molto più lungo a livello temporale e che comprenderà la raccolta dei rifiuti in tutte le quattro città.

La giunta comunale andriese, proprio nella giornata odierna, ha tra le altre cose approvato una delibera in cui c’è una modifica sostanziale del modello organizzativo approvato a dicembre e che prevede come autonomo il servizio di igiene urbana. Obiettivo quello di incidere maggiormente sugli adempimenti finalizzati alla gara d’ambito.