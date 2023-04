«Come documentato anche dagli organi di stampa, i camion che trasportano il materiale proveniente dai lavori di scavo dell’interramento sono privi dell’adeguata copertura. Questo oramai accade da oltre un anno nonostante le richieste di alcune associazioni ed i nostri interventi volti a sensibilizzare l’Amministrazione sulla questione. Ma nonostante il cambio di assessore, dal Sindaco Bruno – per cui in questo periodo l’importante è ammirare la bellezza della ruota panoramica – all’avv. Losappio del PD non è cambiato nulla». Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Barchetta.

«L’ambientalismo presunto e di facciata di questa sinistra locale fa i conti con quanto sta accadendo. Ci chiediamo ma è così complicato far intervenire la Polizia Locale per fermare questi camion, altamente pericolosi per la salute pubblica, e multare i responsabili? Non è bastato sapere che Andria risulta tra le dieci città più inquinate d’Italia per far aprire gli occhi?».