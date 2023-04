«Questa intervista dell’ex primario del Pronto Soccorso del ‘Lorenzo Bonomo’, dottor Tiziano Valentino, a mio parere, pone a tutti i cittadini andriesi, ed ancor più a noi che abbiamo fortemente perorato la causa di un nuovo ospedale (Dea di II livello) del territorio e che siamo particolarmente attenti alla tutela ed alla salvaguardia dei diritto alla salute, in tutte le sue declinazioni, il dovere di chiedere, con forza, a coloro che possono farlo parole inequivocabili di verità sulle affermazioni contenute nell’ intervista». Commenta così l’ex consigliere regionale Sabino Zinni nonchè ispiratore del Comitato per il nuovo ospedale di Andria, dopo l’intervista all’ex primario del Pronto Soccorso di Andria.

«Se corrisponde a verità che il pronto soccorso del nostro ospedale versa nelle condizioni descritte in termini di carenza di personale strutturato e di necessità sistematica di ricorso a personale volenteroso ma non adeguatamente pronto, noi abbiamo il diritto di saperlo ed, ancor più, di sollecitare una soluzione che, pur nella consapevolezza delle difficoltà di reperire personale medico e paramedico capace e disponibile, fornisca una risposta adeguata e concreta ai bisogni di pronto soccorso di una comunità larga, che oltrepassa di gran lunga i confini territoriali della nostra città – spiega Zinni – Noi continuiamo a sollecitare, in ogni modo ed ad ogni livello, la costruzione di un ospedale nuovo e vigileremo e pungoleremo chi di dovere perché ciò accada in tempi non più dilazionabili. Ma, nel frattempo, il nosocomio esistente che raccoglie tanti operatori meritevoli, capaci, preparati e coscienziosi , merita tutta la nostra attenzione ed abnegazione perché sia all’ altezza della domanda di chi ad esso, in momenti di urgenza e di malattia acuta, si rivolge. Su questo saremo intransigenti. Ne potete essere certi».