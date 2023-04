«A dispetto di ogni polemica – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia – che in questa città arriva puntuale ogni volta che c’è una novità (è accaduto a Natale per la vigilia e i DJ set, per la pista di ghiaccio, alla Festa patronale, per i fuochi pirotecnici, a San Riccardo per la nuova sistemazione del mercato fieristico, per lo spostamento epocale del Mercato ortofrutticolo da Via Barletta sotto i palazzi dei Cittadini nella zona PIP, periferica e idonea al suo svolgimento) la ruota panoramica è una novità importante. Spesso le polemiche sono sollevate inutilmente, soprattutto da coloro che hanno riportato il mercato settimanale nella Villa Comunale, dopo lo spostamento in altra zona e da coloro che continuano strenuamente a boicottare ogni tentativo di spostamento dello stesso in altra Area.

A tal proposito è bene ribadire che questa amministrazione sta lavorando per il suo spostamento definitivo dalla Villa Comunale. E’ paradossale registrare che quando le città viciniore fanno una delle attività che facciamo noi, ricevono il plauso per l’iniziativa. In quel caso l’amministrazione risulta essere stata lungimirante, lodevole. Se la stessa iniziativa è fatta da noi allora è diverso e si inventano le polemiche. Certamente la sua attività non interferisce con l’attività del mercato settimanale e con ogni altra attività già presente in Villa comprese le partite di calcio, per le quali sono state adottate delle prescrizioni alla sospensione dell’attività della Ruota, pre e post partita. Anzi è l’attività del mercato settimanale che interferisce con la normale fruizione di relax e svago della villa. Eppure per la ruota panoramica, abbiamo scelto quella location in Villa Comunale perché è l’unica location sul punto più alto della città che permette appunto di utilizzarla appieno.

Altrimenti – prosegue Troia – non sarebbe panoramica anche perché gli altri punti della città non permettevano la panoramicità e avrebbe disturbato la privacy e i residenti, oltre ad interessare traffico e viabilità. La ruota non ha scarichi, non provoca fumi, è silenziosa, è elettrica e quindi si alimenta con la corrente che tra l’altro è stata pagata dai gestori, come per l’occupazione spazio pubblico. E’ stata presentata tutta la documentazione necessaria, dalle assicurazioni, alle prove di carico che sono state fatte prima di installarla, al piano di sicurezza, quindi, tutto quello che può essere previsto per l’attività di pubblico spettacolo è stato richiesto, quindi è tutto in ordine. La ruota ha anche finalità sociali, per cui accoglierà gratis le persone diversamente abili, quindi le persone fragili. Ribadiamo che qualunque disapplicazione dell’autorizzazione e delle prescrizioni adottate, sarà oggetto – conclude Troia – di decadenza dell’autorizzazione».