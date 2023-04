Indette due distinte procedure concorsuali per la selezione finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 8 Istruttori Direttivi Tecnici e n. 4 Istruttori Direttivi Amministrativi, per l’attuazione dei progetti PNRR del Comune di Andria.

I candidati, possessori dei requisiti per l’ammissione, dovranno far pervenire l’istanza di candidatura unicamente in via telematica tramite il Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica raggiungibile al link www.inpa.gov.it, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 28/04/2023.

Il personale interessato a partecipare alla predetta procedura deve inviare la propria candidatura, previa registrazione al Portale Unico del Reclutamento. La registrazione al predetto Portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS.