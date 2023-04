Carmine Gissi è il dirigente scolastico emerito del CPIA BAT “Gino Strada”: e questa non è una notizia. Quello che non tutti sanno è che Carmine Gissi è un appassionato di bici ed una penna educata che, insieme ai suoi amici, Toto Grieco e Peppino Termine, ha recentemente pubblicato il volume Chi non pedala, cade. Tre uomini in bicicletta, evidentemente testimonianza di come amicizia, pratica sportiva e amore per il proprio territorio possano cementare un rapporto che attraversa il tempo.

“Hai voluto la bicicletta e ora pedala”, si usa dire in tono di sfida a chi parte per una nuova avventura: queste parole, Carmine, Toto e Peppino, non se le sono fatte ripetere. Hanno attraversato, una pedalata dopo l’altra, le zone note e meno note, prossime e lontane dalla loro San Ferdinando di Puglia, e ora ci raccomandano: se non si vuol cadere, tocca a tutti pedalare.

“Chi non pedala, cade” sarà presentato presso la sede centrale del “Gino Strada”, ad Andria, in Viale dei Comuni di Puglia, 4, giovedì 13 aprile, con inizio alle ore 18:00.

La cittadinanza è invitata.

Diretta YouTube al link:

https://youtube.com/live/OtmwmLPDSuQ?feature=share