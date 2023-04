Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Andrea Barchetta:

«Solo un mese fa, denunciavo le molteplici criticità che attanagliano il Pronto Soccorso

dell’Ospedale Bonomo di Andria. A distanza di alcune settimane, mi tocca prendere atto,

come avranno fatto anche i cittadini andriesi, della totale assenza di interventi, che pur

avevamo richiesto, sia da parte della Direzione Generale della ASL, che dell’Amministrazione Comunale di Andria. La situazione, ormai insostenibile, è continuata,

fino a provocare, in queste ore, le dimissioni del Primario della stessa unità operativa, dott.

Valentino, a cui sento di esprimere la mia più totale solidarietà: ha continuato a svolgere il

proprio lavoro, assieme a tutti gli altri operatori sanitari, in condizioni inaccettabili. Carenze e problematiche strutturali, turni massacranti, personale sottodimensionato, tempi di attesa

lunghissimi: ci sono pazienti che sostano in Pronto Soccorso ormai da 4 giorni, in attesa di

ricovero.

Avevamo chiesto ed auspicato che il centrosinistra andriese guidato dal sindaco Bruno

riuscisse a dialogare con quello regionale di Michele Emiliano e sollevare la questione

dinanzi alle istituzioni competenti. A distanza di un mese, però, non registriamo interventi.

Oltre a promuovere comitati civici sui social e a schierarsi con scarsa credibilità dalla parte di pazienti e cittadini, dov’è la sinistra quando si tratta di difendere effettivamente i propri

presidi sanitari sul territorio? L’Ospedale Bonomo, il suo Pronto Soccorso sono ormai caduti

nel dimenticatoio da parte di chi amministra Andria e la Puglia?

Nell’interesse esclusivo dei cittadini, ho ritenuto di sottoporre la gravosa questione ai nostri

vertici di partito sia regionali che nazionali per un intervento in tempi celeri».