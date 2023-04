Altri novanta minuti determinanti in arrivo. La Fidelis si gioca domani una buona fetta di salvezza nel campionato di serie C. Gli auspici sono sempre gli stessi: scavalcare la Viterbese in penultima posizione e contenere il margine dal quintultimo posto entro gli otto punti per sperare nella conferma della categoria attraverso i playout. Andria di scena domani, a partire dalle ore 17.30 sul campo della Juve Stabia.

Non può bastare la vittoria contro la Turris. La Fidelis deve fare tanti punti nelle ultime tre partite di questo campionato per salire in corsa sul treno playout. Di fronte i biancazzurri troveranno una squadra in lotta per i playoff.

Squadra che vince non si cambia. Cudini, però, non può riproporre lo stesso undici che ha battuto la Turris. Il tecnico della Fidelis a Castellammare dovrà rinunciare agli squalificati Savini tra i pali, Candellori e Paolini.

La buona notizia riguarda capitan Arrigoni.

Fondamentale sarà il sostegno dei tifosi, che non è mai mancato, anche in trasferta.