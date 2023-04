Si chiama “POLLIC(INO) VERDE” il Progetto promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Andria di concerto con l’Andria Multiservice, volto a sensibilizzare l’educazione ambientale dei più piccoli (scuole materne e primarie) in particolare con esempi pratici e ludici di riciclo, sia di scarti di potature che di alberi tagliati (pacciamature, sgabelli ed altre realizzazioni ricavate dal taglio). In subordine, si mira a far conoscere ed apprezzare ai piccoli e, perchè no anche ad insegnanti e genitori, il significativo patrimonio verde, spesso ignorato, presente nella maggior parte delle scuole cittadine.

“Allo stato disponiamo – sottolinea l’amministratore unico della Multiservice spa, Antonio Griner – di un patrimonio verde scolastico di circa 86.990 mq. distribuito, sia pure in maniera disomogenea, su circa 32 plessi scolastici, per un totale di 1.619 alberi piantumati. Ed è proprio su questo bagaglio che intendiamo lavorare per sensibilizzare fin dalla tenera età alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente. Senza dimenticare poi che la gestione e la manutenzione del verde delle scuole pubbliche rientra nelle specifiche competenze di questa municipalizzata. La condivisione del Progetto, dunque, è un fatto quasi naturale, che vedrà la Multiservice convintamente schierata al fianco dell’assessorato comunale all’ambiente”.

“Crediamo fortemente nella valenza di questo progetto pilota – ricorda l’assessore all’ambiente del Comune di Andria, Savino Losappio. Insieme all’amministratore di Multiservice abbiamo già avviato una proficua interlocuzione con i dirigenti delle scuole coinvolte. Saranno presto individuati dei referenti “verdi”, uno per ogni plesso, e di concerto con loro promuoveremo incontri mirati di circa 2 ore, con l’ausilio di tecnici ed esperti. Punteremo a suscitare la curiosità dei bambini, coinvolgendoli nella conoscenza delle varie essenze e nella piantumazione di nuovi arbusti o alberi. La scelta di un’ utenza di così tenera età è poi tutt’altro che casuale. Educare i bambini significa educare gli adulti di domani. Ed è a loro che va affidato il futuro ambientale del nostro pianeta”. ”

“ Saluto con soddisfazione l’avvio di questo interessante progetto – commenta il sindaco di Andria, Giovanna Bruno . E condivido la scelta dell’assessore al ramo di focalizzare i temi dell’educazione ambientale sui più piccini, in grado di recepire, meglio degli adolescenti e degli adulti, le modalità di rispetto verso il patrimonio verde della nostra comunità. Gli incontri ludico-didattici si terranno nei mesi di aprile e maggio, al ritmo di uno a settimana, per riprendere poi a settembre. Al termine il Progetto prevede una premiazione simbolica: ma questa volta non riguarderà gli alunni, bensi, con una singolare inversione di tendenza, gli alberi più belli ed apprezzati”.