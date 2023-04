Nelle ultime due settimane, con l’innalzarsi delle temperature, il Questore di Barletta Andria Trani Roberto Pellicone ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego dei “Nibbio”, le nuove moto assegnate alla Polizia di Stato. I mezzi impiegati soprattutto per il contrasto a reati predatori come furti, scippi e rapine, ed a reati in materia di stupefacenti, consentono un controllo più capillare del territorio.

Le nuove “Nibbio” sono particolarmente indicate per eludere le difficoltà legate al traffico cittadino, così da rendere gli interventi più rapidi, oltre a rendere possibile il pattugliamento di zone impervie per le auto di servizio (tra cui, nel centro cittadino, la Villa Comunale ed i stretti vicoli del centro storico, oltre a diversi punti dell’agro).

L’apporto delle moto ha permesso, nelle ultime due settimane, l’identificazione e il controllo di oltre 1220 persone e 580 veicoli in transito; 35 i verbali elevati per violazioni al Codice della Strada e 9 le segnalazioni alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per consumo personale.

I servizi mirati descritti, complice l’approssimarsi della bella stagione, proseguiranno nelle prossime settimane.