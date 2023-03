Capelli brizzolati, altezza 1,65 ed 85 anni di età. E’ l’identikit di Alfonso Sessa l’anziano originario del salernitano scomparso da ieri pomeriggio sulla murgia in un ampio quadrante tra Andria e Minervino mentre cercava asparagi. Giunto in Puglia con un gruppo formato da altri due amici, i tre si sono separati per la raccolta ma all’orario di incontro l’85enne non è più tornato. A quel punto immediato l’allerta lanciato e l’attivazione nel tardo pomeriggio del piano provinciale di persona scomparsa della Prefettura BAT.

Attivate le sale operative dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia locale di Minervino e delle associazioni di protezione civile tra cui il gruppo speleologico pugliese e la Federazione delle Misericordie di Puglia. Tanti i volontari e le forze dell’ordine impegnate anche durante tutta la notte nelle ricerche in un ampio ed impervio quadrante tra Monte Carafa e Montegrosso ma al momento dell’85enne non si hanno notizie. Al lavoro anche i nuclei cinofili oltre che i nuclei specialistici dei Vigili del Fuoco con droni ed elicottero per scandagliare meglio l’area. Le ricerche andranno avanti anche nelle prossime ore.