L’ Aps Le Amiche per le Amiche, da anni al fianco delle donne del territorio, e l’associazione Sociale Culturale IDEAZIONE, promuovono il film FEMMINILE SINGOLARE, che verrà proiettato venerdì, 31 marzo, presso la Sala Roma. L’ingresso è libero e gratuito.

“Femminile Singolare” è un film, nato dall’ idea di artfex e prodotto dalla community femminile IHAVEAVOICE, racconta 7 storie di donne, facendo riflettere su diverse tematiche e mostrando l’essere Donna nella sua interezza: da lavoratrici a compagne, da madri a figlie, e molto più di questo, affrontando la vita con sensibilità, coraggio e, a volte, anche con dolore, ma andando sempre avanti.

Gli episodi che formano sono diretti da James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice e Daniele Lince, e interpretati da un cast internazionale che comprende Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert prima ballerina dell’Opéra di Parigi al suo debutto cinematografico.

Tanti gli argomenti trattati: la situazione che vive una donna moglie, madre e lavoratrice, la prostituzione, il rapporto tra madre e figlia, lo scontro con le vecchie tradizioni, l’accudimento, l’inseguimento di un sogno.

Un film che parla di donne, in modo vero e potente, senza glorificarle, ma invitando alla riflessione e alla consapevolezza, insomma, un film da vedere.

In questo film è la donna protagonista: coraggiosa e intimorita, fragile e forte, felice e infelice, emancipata e sottomessa, sognatrice e disillusa.

La donna di oggi, che, nonostante le lotte per la parità di genere e l’emancipazione, continua a trovarsi sola nel portare il peso sociale, relazionale e anche economico del microcosmo in cui vive, ma non si arrende: storie di donne che combattono, si ribellano, rompono il silenzio e denunciano una realtà ancora troppo sbilanciata, in cui la figura maschile è ancora inadeguata, poco attenta e collaborativa.

“Temi molto sentiti, che le ” Amiche per le Amiche”, afferma Francesca Magliano, Presidente dell’ associazione Le Amiche per le Amiche – promuovono ormai da anni nel nostro territorio, cercando anche di essere accanto, come solo ” le Amiche” possono fare, a tutte quelle donne che vivono un disagio sociale, culturale, familiare, spesso vittime di violenza, nelle sue diverse declinazioni, senza averne la consapevolezza”

Femminile singolare non è un film che glorifica la donna, ma ne racconta la realtà, con la speranza di aggiungere un mattone in più nella consapevolezza collettiva dei diritti umani e delle donne in particolare. Per diffondere il più possibile, attraverso tutti i mezzi a disposizione, il messaggio che, nonostante sia difficile cambiare le cose, è possibile far crescere una visione nuova, di parità e di libertà.

Prima della proiezione ci sarà un breve ” salotto” di presentazione che sarà un’occasione preziosa per immergerci nella straordinaria natura resiliente del mondo femminile e soprattutto delle donne comuni, spesso sole dinanzi ad un ” sistema”, ancora patriarcale.

Al salotto, parteciperanno anche Don Geremia Acri, la dott.ssa Chiara Sardano ,psicologa esperta dei contesti comunitari, Avv.ta Pina Chiarello, presidente nazionale dell’associazione “Le Avvocate Italiane”, l’Avv.ta Francesca Magliano, presidente dell’aps Le Amiche per le Amiche, la dott.ssa Michela Caracciolo, educatrice professionale nell’ambito psichiatrico.