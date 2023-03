Al termine dell’incontro tenutosi quest’oggi nella sala giunta tra l’assessorato alla Mobilità ed i vertici di Ferrotramviaria è stato stabilito quanto segue:

i passeggeri che scenderanno, a partire dal 3 aprile, alla stazione Andria Sud troveranno, dopo aver raggiunto il parcheggio di scambio attiguo alla stazione, gli autobus di Ferrotramviaria con destinazione via Ceruti (capolinea centrale) e viale Ovidio (fermata Flixbus) da cui ripartire per Barletta, senza costi aggiuntivi;

analogamente per il percorso inverso;

il servizio, effettuato in media ogni mezz’ora, sarà attivo dalle 5.32 alle 22.45 circa, dal lunedì al sabato. Domenica e festivi il servizio su rotaia non sarà attivo (ulteriori info sul sito di Ferrotramviaria).

«Il servizio autobus, complementare a quello ferroviario, sarà interamente a carico di Ferrotramviaria e costituirà in pratica – sottolinea l’assessore alla Mobilità, Pasquale Colasuonno – una sorta di anticipazione, ma su gomma, del trasporto che sarà assicurato su ferro, quando saranno pronte anche le stazioni di Andria Centro e Andria Nord».

«Come ogni cosa che parte – osserva il Sindaco, avv. Giovanna Bruno – c’è sempre un po’ di normale ansia e preoccupazione. Questa, nello specifico, è una ripartenza carica anche di dolore e di ricordo. Ma è anche il voltare pagina di una comunità che, per 7 anni, ha vissuto il fermo di un flusso di persone, in arrivo e in partenza dalla città, che sono anche il segno di una comunità viva, tra gente che si sposta per lavoro, per studio, per necessità di ogni tipo, per svago. Accompagnamo con positività – conclude il Sindaco Bruno – questi nuovi treni in movimento concentrandoci sul dare supporto a tutte quelle attività a corredo che dovessero essere utili ad offrire un più puntuale servizio».

Lunedì mattina, 3 aprile, a partire dalle 9.30, il Sindaco Bruno e l’assessore Colasuonno, verificheranno in prima persona il servizio sia sulla tratta ferroviaria Andria Corato e viceversa, finalmente riaperta, che su quella, con autobus, nel percorso urbano.