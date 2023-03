Anche quest’anno l’Istituto “G. Colasanto” di Andria si appresta a vivere la “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, tema particolarmente caro considerato l’elevato numero di studenti “speciali” che frequentano la scuola. Per questa occasione si è creato un vero laboratorio teatrale che consente non solo il coinvolgimento dei docenti di sostegno ma, soprattutto, la più ampia espressione dei ragazzi che diventano veri e propri protagonisti. Il 28 e il 29 marzo sarà messo in scena un musical “L’Odissea” che, attraverso la recitazione, il canto ed il ballo, narrerà in chiave particolarmente coinvolgente le avventure dell’eroe Ulisse.

Per tale realizzazione il Dipartimento di sostegno si è avvalso del prezioso aiuto del Prof. Antonello Fortunato, docente di filosofia della scuola e responsabile del Centro Zenith che da anni si occupa a tutto tondo dei diversamente abili. Di particolare rilievo anche la partecipazione del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che darà prestigio ad un evento particolarmente sentito dall’Istituto andriese.