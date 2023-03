Si è chiusa la XV^ edizione di “QOCO 23 – Un filo d’olio nel piatto”. A vincere è stato il giovane chef spagnolo, sui dieci in gara, Rafael Arroyo Martinez con il piatto “Dall’Andalusia alla Puglia – Crema calda all’olio d’oliva, vongole e branzino del Mediterraneo”. Secondo posto per lo chef sloveno Martin Zupanc in gara con il piatto “Fish and cheese”, mentre al terzo posto si è classificato il primo degli italiani e cioè lo chef Andrea Valentinetti con la ricetta “Mela e Olio”.