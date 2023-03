Una serata speciale. Parliamo dell’evento “Con il cuore show tra passione e solidarietà”, organizzato e promosso dal consigliere comunale Nicola Civita, tenutosi lo scorso 11 marzo, presso l’Auditorium “Riccardo Baglioni”, ad Andria. Ancora una volta l’iniziativa ha regalato momenti di gioia, condivisione e raggiunto un importante obiettivo di solidarietà: grazie alla generosità dei partecipanti sono stati raccolti fondi che sono stati utilizzati per l’acquisto di ingenti quantità di beni alimentari come pasta, legumi, latte, biscotti e altri prodotti confezionati, donati poi all’Emporio Solidale della Misericordia di Andria del Presidente Gianfranco Gilardi che guida le Misericordie di Puglia e la Governatrice locale Angela Vurchio. Si tratta di un servizio di supporto, soprattutto alimentare, per le famiglie più bisognose, realizzato lo scorso anno grazie al lavoro dei volontari giallociano unitamente alla collaborazione di alcune realtà imprenditoriali e alle donazioni dei cittadini.

Durante la manifestazione, presidiata dagli stessi volontari della Misericordia, è intervenuta la Responsabile dell’Emporio Solidale, Rosa Zotti, la quale ha spiegato il progetto “Dodici Ceste” e la mission del servizio di supporto per le famiglie più bisognose del territorio. Durante la serata sono intervenuti, inoltre, l’assessore alle Politiche Giovanili, Viviana Di Leo, il Presidente del consiglio comunale di Barletta, l’Avv. Marcello Lanotte e i consiglieri comunali Grazia Asselti, Pietro Di Pilato, Gina Fortunato e Vincenzo Montrone. Un messaggio sul tema sociale è stato pronunciato anche da due membri dell’organizzazione, Fabio Di Vincenzo e Mario Sgarra.

Il palco dell’auditorium è stato calcato da un nutrito gruppo di talentuosi artisti: dai cantanti Alex Pupo e Carlo Zagaria alle cantanti Stefania Sgarra, Rita Scalera, Micaela Friggione, Enrica Cassetta e Giulia del Zio, dalle allieve di “Yamayrah” della scuola di danza orientale di Molfetta dell’insegnante Pasqua de Nichilo alla Scuola di ballo Savi Dance Studio.

L’iniziativa, presentata da Giuseppe Zingaro e con la collaborazione della co-conduttrice Mariangela Fortunato, è stata anche all’insegna del grande attore comico Brando Rossi della celebre serie televisiva “Mudù”. Mentre regia e service sono stati affidati ad Antonio Lorusso. E infine i Responsabili della gestione artisti e dell’organizzazione della sala evento sono stati rispettivamente il cantante Antonio Montereale e Tiziana Buonomo.

“Un sentito ringraziamento vorrei porgere ai bravissimi artisti che si sono esibiti con il loro talento sul palco dell’Auditorium. Grazie, anche, alla preziosa collaborazione dello staff che, con la loro professionalità, ci hanno consentito di organizzare splendidamente questa iniziativa. Un ringraziamento particolare all’amico imprenditore, Felice Gemiti della Gemitex Spa, per il sua disponibilità costante dimostrata verso queste giuste cause – commenta Civita – E soprattutto grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto il piacere di condividere con noi questa serata, rendendola così speciale. Spero di rivedervi ancora più numerosi al prossimo evento. Perché solo con il supporto di tutti, possiamo raggiungere risultati sempre più appaganti. E’ sempre un gran piacere sapere che c’è tanta gente disposta a mobilitarsi per offrire supporto e vicinanza alle persone più bisognose”.