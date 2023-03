Si sono concluse le celebrazioni per i 447 anni dal ritrovamento dell’icona bizantina che rappresenta la Madonna con Bambino nella lama Santa Margherita dove oggi sorge anche la Basilica di Santa Maria dei Miracoli. Celebrazioni che hanno coinvolto la comunità ed i tanti fedeli per un culto che si rinnova nel tempo e che resta forte e di grande attualità.

La suggestiva via crucis nella Lama Santa Margherita ha chiuso, difatto, le celebrazioni che hanno visto l’arrivo ad Andria di una Sacra Reliquia in questo caso alcune gocce di sangue di Papa Giovanni Paolo II. Un valore aggiunto messo in evidenza anche durante la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Mansi e dalla processione per le strade rurali attorno alla Basilica.

La reliquia di Papa Giovanni Paolo II ha impreziosito la celebrazione che ha testimoniato ancora con grande vigore il culto della Madonna dei Miracoli per gli andriesi.

