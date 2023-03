«Iniziata ieri la rimozione delle vecchie, brutte e inutili postazioni del bike sharing che da anni gravavano sulle vie della nostra città». Lo scrive in una nota l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno.

«Ci è voluto tanto per farlo non per il lavoro in sé, ma per tutta la matassa burocratica richiesta per dare il via ai lavori senza perdere ulteriori finanziamenti per la riqualificazione. Purtroppo quando la burocrazia ci si mette ingarbuglia tutto e rende anche le operazioni più semplici cervellotiche e sfiancanti.

Con la santa pazienza, e grazie al lavoro puntuale degli uffici dei settori competenti, ci siamo messi a sbrogliare la matassa di vincoli che abbiamo trovato intorno a questa questione, e finalmente i lavori sono potuti partire.

Da oggi le strade di Andria saranno un pochino più libere e più belle. iniziata la rimozione delle vecchie, brutte e inutili postazioni del bike sharing che da anni gravavano sulle vie della nostra città».