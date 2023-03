La Comunità Educativa e Pastorale dei Salesiani di Andria propone per sabato 11 e domenica 12 Marzo 2023 il «weekend della solidarietà» per sensibilizzare al dono bambini, ragazzi, giovani e famiglie, i quali nel tempo della quaresima, provano a “mettere più cuore in quelle mani”, citando San Camillo De Lellis, affinché si sviluppi una dimensione altruistica fatta di attenzione e umanità. L’attività prevede raccolte di vario genere da destinare ad associazioni, enti, comunità locali e non che si occupano di coloro – bambini, ragazzi e adulti – che versano in situazioni di bisogno a qualunque titolo. Questo weekend prevederà diverse attività:

Durante la settimana, fino a sabato, i bambini del secondo e terzo anno dell’Iniziazione Cristiana (III e IV elementare) che in questi giorni vivranno il dono del perdono per la prima volta nel sacramento della riconciliazione, si procureranno dei giocattoli e/o materiale di cancelleria che destineranno a un loro coetaneo, unito a un biglietto o lettera scritta, perché si sottolinei che a ogni dono ricevuto bisogna farsi dono per l’altro. ai bambini che frequentano il primo anno della Iniziazione Cristiana (II elementare) abbiamo chiesto di raccogliere farmaci da banco e/o materiale igienico sanitario, che saranno offerti durante la S. Messa del sabato pomeriggio. I ragazzi del quarto-quinto e sesto anno dell’Iniziazione Cristiana (V elementare – I e II media) saranno invece coinvolti nella raccolta diretta dei generi alimentari e beni di prima necessità presso alcuni supermercati della città, così come indicato in locandina; i ragazzi saranno assistiti e accompagnati dai giovani animatori e dai catechisti. Domenica 12 marzo, per buona parte della giornata, sul sagrato della chiesa dell’Immacolata sarà allestita la TENDA DELLA SOLIDARIETÀ dove si possono consegnare i beni richiesti dalla raccolta solidale. Saranno coinvolti tutti i gruppi giovanili e laicali della Comunità, i Salesiani Cooperatori, l’Associazione sportiva PGS Don Bosco “Ruggiero Lorusso”.

Tutti i doni potranno essere acquistati presso i negozi che collaborano con noi (indicati in locandina), o presso altri esercizi commerciali che si preferisce. Questo weekend è il primo passo di un percorso di solidarietà che si articolerà attraverso altre attività che saranno promosso nei prossimi mesi. Invitiamo a visitare le nostre pagine social Facebook e Instagram, in continuo aggiornamento.