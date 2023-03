Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di una famiglia tranese dopo il ricovero un proprio caro all’ospedale “Bonomo” di Andria:

«Sono la moglie del Sig. Curci residente a Trani. Paziente ricoverato c/o il Reparto di Anestesia e Rianimazione del L. Bonomo di Andria. A voi che del vostro lavoro fate una missione, a voi che a volte ci salvate la vita, che avete sempre una parola di supporto e un gesto gentile, a voi medici dico grazie… Un grazie di cuore a tutto il reparto, a tutto lo staff.

Siete stati tutti perfetti dal punto di vista professionale ed umano. Una Grande Squadra.

A volte 1000 parole non bastano per esprimere quello che si prova, tutto quello che avete fatto per mio marito è stato fantastico, e siccome non so cosa dirVi, uso solo una parola detta col Cuore: Grazie.

Esprimo la mia profonda Gratitudine, per l’efficienza e tempismo nel soccorso, anche e sopratutto agli Operatori del 118 di Trani. Un enorme ringraziamento a questi Angeli

per la Professionalità, Umanità e Grande Esperienza dimostrata durante il soccorso a mio marito.

Grazie da parte mia, dei miei familiari e certamente anche di mio marito.

“Non puoi dire di aver vissuto veramente se non hai mai fatto qualcosa per qualcuno che non potrà mai ripagarti”. Grazie Grazie Grazie».