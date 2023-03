La bella notizia di un cucciolo di cane slavato ad Andria raccoglie

grande soddisfazione nel mondo animalista andriese. Infatti il

Volontario intervenuto per soccorrere sulla ex S.P. 231 il cucciolo

ferito è il Presidente del F.A.A. – Forum Animalista Andria, signor

Carlo Inchingolo che ha dichiarato: “Quello del salvataggio del cucciolo

è un esempio di virtuosa sinergia tra gli avventori cioè gli

automobilisti in transito che hanno chiamato la Polizia Locale e il

mondo del volontariato sempre attivo. rappresentato, nel caso in specie,

dal Forum Animalista Andria. Un rapporto istituzionale proficuo e

costruttivo che è utile e necessario per affrontare il gravissimo

problema del randagismo ad Andria. Resta la problematica legata alle

sterilizzazioni ma anche in tal caso la sinergia del F.A.A. con la Asl

sta producendo buoni risultati che però ancora non bastano. In questo

momento il cucciolo è affidato alle straordinarie cure della Clinica

Andriavet che immediatamente, anche in questo caso, ha preso in carico

il cucciolo” – ha concluso Inc hingolo del F.A.A.