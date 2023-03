Ferito, immobile sulla carreggiata e non più in grado di camminare. Tanta paura per un piccolo cucciolo di cane che nei giorni scorsi è stato salvato dalla Polizia Locale di Andria. Il piccolo si trovava al centro della ex Sp 231, in direzione Canosa, nei pressi di contrada Martinelli. Alcuni automobilisti in transito, notando il cucciolo in difficoltà, hanno allertato la centrale operativa andriese che è intervenuta sul posto salvandolo e affidandolo alle cure di uno studio veterinario. Un lieto fine per il piccolo cucciolo sperando che ora possa trovare anche un casa che lo accolga.