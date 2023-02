«Andria è una città ricca di talenti. Sono orgogliosa dei tanti giovani che non si arrendono e che, pur lasciando i propri luoghi per fare esperienze altrove, non dimenticano le radici». L’assessore al Futuro, Viviana Di Leo, commenta felice la partecipazione del giovane chitarrista andriese, Marco Sgaramella, all’Eurovision Song Contest, il concorso di musica internazionale che quest’anno si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio.

Parallelamente al Festival di Sanremo, si è tenuta, infatti, la competizione musicale “Una Voce per San Marino ‘23” che ha decretato vincitori i Picked Jacks, rock band il cui chitarrista è proprio il 27enne andriese Marco Sgaramella. Salirà sullo stesso palco su cui hanno vinto i Maneskin e competerà con Marco Mengoni.

«La storia di Marco mi ha colpita perché abbiamo frequentato la stessa scuola media e lo stesso corso di musica, e sapere del suo successo non può che rendermi orgogliosa. Gli hanno chiesto: ”Ritornerai?”, come ci ricorda anche il nostro ormai iconico murales che sorge a pochi passi da via Barletta, dove si trova la stazione dei pullman con cui partono ogni giorno decine di giovani per motivi di studio, lavoro o semplicemente per conoscere il mondo. Marco ha risposto: “Chissà, magari un giorno”».

«Io, invece, gli chiedo di andare all’Eurovision, partecipare con il suo gruppo e tornare qui, ad Andria, per festeggiare insieme, e, soprattutto, per ricordare a tanti altri ragazzi e ragazze che a volte le cose belle accadono, se ci si crede. Sono convinta che si possa girare il mondo, portando Andria nel cuore e senza dimenticarla mai. Andria è una città di talenti, tra cui Marco Sgaramella, e a maggio come comunità faremo tutti il tifo per lui e per i Picked Jacks».