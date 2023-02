Torna ad Andria l’Inter Summer Camp, l’iniziativa estiva targata Virtus Andria. Il 2023 è pronto a dare il benvenuto alla terza edizione del camp che porterà nella città federiciana uno staff nerazzurro direttamente da Milano. Nelle precedenti esperienze l’Inter Summer Camp ha riscosso un notevole successo in termini di partecipazione e feedback da parte dei genitori. Anche quest’anno si terrà in due settimane: dal 3 al 7 e dal 10 al 14 luglio. Confermata anche la location: il centro sportivo ex Arca in via Leonardo Sciacia. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Ogni partecipante riceverà il kit completo personalizzato Inter composto da magliette, pantaloncini, cappellino e zainetto. Iscrizioni aperte sino ad esaurimento posti. Per info, consultare le pagine social e il sito ufficiale della Polisportiva Virtus Andria.

L’Inter Summer Camp è un’esperienza estiva dove i giovani andriesi (e non) possono confrontarsi con i propri coetanei, sostenere lezioni specifiche coi tecnici dello staff Inter, ma anche per vivere momenti di convivialità tra pranzo di gruppo, giochi e momenti di divertimento e intrattenimento. Un momento dove il calcio sposa l’educazione, il gioco di squadra anche fuori dal campo, in un’ottica di crescita sotto ogni aspetto per ogni partecipante. Si tratta di una delle tappe più belle e apprezzate del programma IGP Inter, di cui la Virtus Andria è unica in Puglia a farne parte.

«Sarà un’edizione da non perdere – ha commentato il presidente della Virtus Andria, Marian Gecaleanu -. Siamo pronti ad accogliere i nostri giovani talenti del territorio, dare loro la possibilità di seguire lezioni e allenamenti con i professionisti del Settore Giovanile Inter e il nostro prezioso staff tecnico. Siamo pronti per vivere una splendida esperienza estiva, ancora una volta tutti insieme».