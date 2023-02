Saranno praticamente 4mila gli spettatori sugli spalti del “Degli Ulivi” per il derby tra Fidelis Andria e Foggia di questo pomeriggio. Segno della passione che contraddistingue da sempre i tifosi biancazzurri nonostante le grandi difficoltà di questa stagione e quell’ultimo posto in classifica a cui ci si è purtroppo abituati da ormai alcune settimane. Ma se c’è uno spiraglio per raggiungere quantomeno i playout passa senza dubbio dalle prossime due gare casalinghe con Foggia, appunto, e Gelbison. Ed i tifosi andriesi lo hanno ben compreso provando a star vicini alla squadra ancora in questo momento di grande difficoltà ma in cui qualche spiraglio si intravede.

Tre gare senza subire reti nelle ultime quattro e squadra più corta e quadrata con l’arrivo di Trocini ma anche pochissimo incisiva in fase offensiva. Il nodo della stagione ruota attorno a questo elemento: peggior attacco del campionato. Probabile l’inserimento dal primo minuto di Ekuban con al suo fianco Micovschi, tra i più positivi a Messina e Bolsius. Pastorini potrebbe esser impiegato a gara in corso. Pochi i dubbi a centrocampo dove accanto ad Arrigoni e Candellori potrebbe agire Costa Ferreira che ogni giorno acquisisce più condizione. In difesa torna Ciotti sulla fascia mentre conferma per Savini tra i pali. Tra Fidelis e Foggia sarà il quattordicesimo incontro ad Andria. Perfetta parità nei successi (4 a testa), cinque i pareggi. Fischio d’inizio alle ore 17,30.