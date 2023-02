Decine di sacchi di spazzatura, composta da plastica, carta e vetro. Centinaia di mozziconi di sigarette e addirittura elettrodomestici ed arredi, abbandonati in strada da diversi giorni. È quanto hanno raccolto i ragazzi dell’associazione ambientalista “3Place”, protagonisti, ieri mattina, di una nuova “azione di pulizia” che ha coinvolto questa volta una parte del centro storico di Andria. Riconoscibili dalle loro pettorine e armati come sempre di guanti, buste, pinze telescopiche e tanta buona volontà, i volontari hanno passato al setaccio la zona della Parrocchia Sant’Agostino. Vicoli e stradine del suggestivo borgo antico andriese, trasformate in molti casi, in vere e proprie discariche a cielo aperto, sono state ripulite da rifiuti di ogni genere, prodotti dall’inciviltà di qualche cittadino poco sensibile ai temi ambientali. Un’iniziativa portata a termine in collaborazione con i parrocchiani e alcuni residenti del quartiere. A fine giornata, sono stati addirittura 15 i sacchi di immondizia raccolti dalle “sentinelle della ambiente e del decoro urbano”, di cui dieci piene di rifiuti indifferenziati, quattro di plastica e una di vetro, più tre bottiglie ricolme di mozziconi di sigarette. Uno spettacolo deprimente, completato dal ritrovamento di un frigorifero, di una lavatrice e di un divano, abbandonati (a detta dei residenti) ormai da diverso tempo, e che saranno tolti finalmente dalla strada dopo la segnalazione all’assessorato all’Ambiente del Comune di Andria e agli operatori della Sieco Gialplast, che hanno dato il loro prezioso contributo alla buona riuscita dell’operazione.