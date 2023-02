Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza dirigenziale n.39 del 15/02/2023, del Settore Mobilità e Viabilità che, per l’esecuzione dei lavori per conto della Società Italiana per il Gas S.P.A., ha istituito dal 15/02/2023 sino al 18/02/2023, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 su: via Jacopone da Todi, la CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA con rimozione coatta, tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Boccaccio.