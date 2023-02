Ci sarà anche l’andriese Riccardo Ernesto nella città di Sanremo in occasione della 73^ edizione del Festival della canzone italiana. Il 32enne, batterista, sarà protagonista di uno showcase il 9 e 10 febbraio con i “Flowers for Boys”, band indie pop di Bari composta da quattro elementi: Marco Vino alla voce, Carlo Candelora alla chitarra, Federico Marinelli al basso e Riccardo Ernesto alla batteria. L’artista andriese è entrato a far parte del gruppo barese a dicembre 2022 mentre i “Flowers for Boys” sono già attivi da circa 2 anni. I ragazzi si esibiranno in tre live presso due locali storici di Sanremo: lo “Straordinario” ed il “Mamely”. Esibizioni a pochi passi dal Teatro Ariston e che rientrano nella grande macchina organizzativa che gira attorno al Festival di Sanremo.

Per Riccardo Ernesto e compagni si tratta solo di un primo assaggio. Oltre alle apparizioni del 9 e 10 febbraio (nell’occasione la band presenterà l’inedito “Insonnia”) i Flowers for Boys parteciperanno alla finale di Sanremo Rock 2023 a partire da luglio prossimo. Una bella e importante opportunità per il gruppo pugliese e per il giovane artista nativo di Andria.

«Sono contento di questa grande occasione – ha raccontato Riccardo -. Ho avuto la fortuna di conoscere i Flowers for Boys e di iniziare con loro un progetto davvero promettente. Sono musicisti fantastici e insieme non vediamo l’ora di suonare a Sanremo. Felice di portare Andria a pochi passi dall’Ariston».