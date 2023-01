«Il “patto di collaborazione” è una forma di cittadinanza attiva, di compartecipazione e co-gestione tra pubblico e privato. È un accordo con il quale il Comune e i cittadini individuano beni comuni urbani per avviare un intervento di rigenerazione e un progetto di gestione condivisa per la loro cura». Parla il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, dopo la firme di ieri di uno patto di collaborazione per gestire le tre centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici che la città andriese ha già ma non erano più utilizzati.