Il dialetto andriese torna protagonista ad Andria in un 2023 che si apre all’insegna del teatro popolare. Il 21 gennaio alle 19.30 presso l’auditorium della parrocchia San Paolo Apostolo andrà in scena “U’ cumbèir d’ san Giuànn” commedia in due atti in dialetto andriese (di Grazia Montanari). A cura del gruppo teatrale della parrocchia di San Paolo Apostolo. Biglietti disponibili.