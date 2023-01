Una festa di sport ma soprattutto un’occasione irripetibile: quella di incontrare dal vivo Fabio Pesatori e Matteo Traina, tecnici del settore giovanile dell’Inter. Va in archivio il terzo Virtus Day della Virtus Andria segnato dalla presenza delle due figure nerazzurre che hanno fatto visita ad Andria nell’ultimo weekend. Pesatori, coordinatore tecnico Under 9-10-11 dell’F.C. Internazionale, e Traina, istruttore tecnico nerazzurro, hanno seguito i giovani tesserati andriesi nei pomeriggi di venerdì e sabato, tenendo una serie di sedute di allenamento con tutte le fasce d’età. Sabato, poi, è stata la volta della formazione con i tecnici della Virtus Andria. Nel complesso è stata un’occasione di crescita per la società di Marian Gecaleanu sotto diversi aspetti, sia tecnici che umani. La visita di Pesatori e Traina rientra nel programma IGP Inter di cui la Virtus Andria è unica affiliata in Puglia. Un percorso avviato quasi tre anni fa grazie all’impulso del responsabile dell’area tecnica Raffaele Quaranta. Ad oggi il progetto va avanti e continua a crescere. L’obiettivo futuro è quello di realizzare un centro Inter in Puglia, curato dalla Virtus Andria, che possa diventare catalizzatore di giovani talenti pugliesi per la società nerazzurra.

«Prima di tutto vorrei sottolineare che qui ho incontrato delle persone – ha dichiarato Fabio Pesatori -. Questo è un aspetto molto importante, prima di tutto ci sono le persone. Se queste sono preparate allora ci sono ottime possibilità di far crescere i ragazzi. La Virtus Andria è una società ben strutturata. In pochi mesi questa realtà ha fatto dei passi da gigante. Siamo sicuri che la strada sia quella giusta, ci auguriamo che in futuro possa realizzarsi il grande obiettivo: un centro Inter in Puglia curato da questa società. Al momento si sta svolgendo un grande lavoro in questo senso», ha concluso Pesatori.

«Siamo grati all’Inter per averci inviato Fabio Pesatori e Matteo Traina per un weekend che non dimenticheremo – ha aggiunto Marian Gecaleanu, presidente della Virtus Andria -. Anche i nostri tecnici sono rimasti colpiti da ciò che hanno potuto osservare e ascoltare in questi giorni di lavoro e formazione. Andiamo avanti verso il nostro sogno, quello del centro Inter in Puglia. La strada è lunga, ma noi faremo del nostro meglio», ha concluso.

Il weekend, come detto, si è concluso con la terza edizione del Virtus Day, domenica 15 gennaio mattina, in cui le famiglie dei giovani tesserati andriesi hanno potuto conoscere da vicino i tecnici arrivati da Milano. Al termine della mattinata è stato consegnato a tutti i partecipanti un attestato di presenza firmato da Fabio Pesatori, Matteo Traina e Raffaele Quaranta. Anche questa volta è stata registrata un’ampia partecipazione da parte delle famiglie.