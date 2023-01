L’Ave Maria di Caccini, il Preludio in Sol di Bach, il Gloria di Vivaldi e tanto altro. Musica e tradizione nella Chiesa di Sant’Agostino nel giorno dell’Epifania con il Concerto di Natale organizzato da Nicola e Marco Prodon, padre e figlio, organisti, con la partecipazione del coro Simpliciter Laetantes di Molfetta. Serata in collaborazione con l’Avis di Andria e l’Arciconfraternita SS. Addolorata. Un momento per rivivere la tradizione natalizia, e non solo, attraverso la cultura della musica sacra-liturgica.

Esemplare l’esecuzione del coro molfettese diretto da Girolamo Lisena, al piano il prof. Vincenzo Lisena. Emozionanti anche l’esecuzione dei brani all’organo, strumento fiore all’occhiello della Chiesa Sant’Agostino, a cura di Nicola e Marco Prodon.

Il Concerto di Natale è giunto alla terza edizione. Occasione migliore, nel giorno dell’Epifania del Signore, per riaffermare i messaggi legati alla natività.

Il servizio.