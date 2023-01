Come ormai da qualche anno torna l’appuntamento con la calza della Befana promossa dall’Associazione Sociale Culturale Ideazione. Parte del ricavato della calza dal costo di 10 euro ed ideata in 4 colorazioni diverse sarà devoluto all’acquisto di beni di prima necessità per quei bambini delle famiglie andriesi che vivono in condizioni di povertà. Nessun regalo è troppo piccolo da donare, se è scelto con giudizio e dato con amore.