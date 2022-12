Una valle scenario naturale perfetto per un presepe vivente che da ormai tredici anni caratterizza il Natale andriese. E’ la “Notte di Luce” andata in scena anche nella giornata di Santo Stefano all’interno di Lama Santa Margherita accanto alla basilica di Santa Maria dei Miracoli ad Andria. Un progetto ormai partito oltre un decennio fa e che vede in prima linea l’Associazione omonima che ieri ha portato a casa un importante record di visitatori.

La scelta quest’anno è stata quella di intitolare il Presepe vivente “Quando nasce un bambino, ogni giorno è Natale nel Mondo”. Fondamentale il lavoro dei volontari e dei figuranti oltre che i testi curati da Don Ettore Lestingi e le scene dall’Associazione Culturale Sportiva Latin American Style.

Non mancano le difficoltà per realizzare un progetto così ambizioso. Ma il Presepe Vivente della Basilica della Madonna dei Miracoli è un appuntamento imperdibile che in tanti, anche da fuori regione, vogliono visitare.

Il servizio completo su News24.City.