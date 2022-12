Sotto l’albero c’è un bel regalo di Natale per gli uomini e le donne della Sanità della sesta provincia pugliese. Sono 352 i dipendenti della Asl Bt stabilizzati con una delibera regionale, la numero 1901, approvata ieri 23 dicembre. A darne notizia, attraverso un comunicato, è la stessa azienda sanitaria, che fa il punto, nello specifico, sul personale coinvolto. Si tratta di 221 infermieri, 78 operatori socio-sanitari, 14 dirigenti medici, 9 collaboratori professionali amministrativi 6 tecnici di laboratorio, 6 biologi, 4 assistenti sanitari, 4 psicologi, 2 ostetriche 2 tecnici di radiologia, 2 educatori, un logopedista un collaboratore tecnico professionale, un tecnico della prevenzione ed un farmacista.

il personale con contratto a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2022, ma in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, è stato prorogato al 30 gennaio 2023.

Una buona notizia, accolta molto favorevolmente dalla direttrice generale della Asl Bt, Tiziana Dimatteo che, in una nota, esprime soddisfazione per il raggiungimento di due grandi obiettivi: quello di aver garantito stabilità lavorativa a tutto il personale che ha maturato i requisiti per convertire il contratto da determinato a indeterminato; e poi quello di aver assicurato stabilità di assistenza a tutti i cittadini. “Ognuno di questi 352 dipendenti – ha dichiarato la massima dirigente della Asl Bt – occupa un ruolo importante nel nostro percorso di diagnosi e cura. Così abbiamo garantito continuità alle strutture di riferimento, unità operative di assistenza e servizi amministrativi”.