Sarà attiva dalle 14 e non dalle 20,30 come ogni giorni la Zona a Traffico Limitato nel centro storico della città di Andria nelle giornata del 24 e del 31 dicembre. Lo stabilisce una ordinanza dirigenziale che accoglie le richieste dell’amministrazione comunale per permettere la realizzazione delle molteplici attività previste sia per la vigilia di Natale che per quella di capodanno.