Il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, ha firmato l’ordinanza con cui dispone per tutto l’arco delle giornate di sabato 24 dicembre 2022 e sabato 31 dicembre 2022:

1. il DIVIETO di vendita di bevande destinate al consumo immediato, su

tutto il territorio comunale, in contenitori di VETRO, da parte di:

attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma

temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali

autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali, operatori del

commercio su aree pubbliche;

tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di

bevande in vetro;

2. il DIVIETO di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in

contenitori di VETRO, fatto salvo l’utilizzo delle stesse esclusivamente

all’interno dei locali o loro pertinenze;

3. il DIVIETO della detenzione su area pubblica, ai fini dell’immediato

consumo, di bevande in contenitori di VETRO; di ESPORRE, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.