In occasione delle celebrazioni per il Natale 2022 e di fine/inizio anno, ecco il programma con i riti presieduti dal vescovo della Diocesi, Mons. Luigi Mansi, in Cattedrale e non solo:

Sabato 24 dicembre 2022

Solennità del Natale del Signore

ore 23:00 Santa Messa della Notte

Domenica 25 dicembre 2022

Solennità del Natale del Signore

ore 11:30 Santa Messa Pontificale

ore 18:30 Santa Messa Santuario SS. Salvatore – Andria

Sabato 31 dicembre 2022

ore 18:00 Santa Messa e Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso

Domenica 1° Gennaio 2023

Solennità di Maria SS.ma Madre di Dio e 56ª Giornata mondiale della pace.

ore 11:30 Santa Messa Pontificale.

ore 18:30 Santa Messa Concattedrale “S. Sabino” – Canosa di Puglia

Lunedì 2 Gennaio 2023

nel 71° anniversario del Pio Transito del Venerabile Mons. Giuseppe Di Donna

ore 18:30 Santa Messa, presieduta dal S.E.R. Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria

con la presenza di S.E.R. Mons. Giuseppe Favale, Vescovo di Conversano-Monopoli.

Venerdì 6 Gennaio 2023

Solennità dell’Epifania del Signore

ore 11:30 Santa Messa Pontificale

ore 18:30 Santa Messa Parrocchia S. Maria Assunta – Minervino Murge