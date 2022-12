Ultimo salotto letterario per l’associazione andriese “Le amiche per le amiche”. Ospite dell’appuntamento Carlo Turati, stimato autore comico di Zelig, prima ancora docente universitario. Una serata in cui si è parlato del suo romanzo d’esordio dal titolo “La carezza della mantide”. Un lavoro nato quasi per caso. Carlo Turati racconta di essersi cimentato nella scrittura del libro senza alcuna aspettativa. Il risultato è un romanzo che mette al centro i temi della genitorialità e del tempo che si intrecciano tra loro.

E proprio l’essere genitori rappresenta uno degli aspetti centrali del romanzo. Un mestiere, spiega Turati, che nessuno può insegnare. Questo uno dei messaggi de “La carezza della mantide”.

“Le amiche per le amiche” salutano così un 2022 ricco di iniziative e tanto lavoro. Con Carlo Turati l’occasione anche mettere in discussione il concetto tradizionale di genitorialità.

Il servizio.