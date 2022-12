Prima applicazione per il circondario del Tribunale di Trani del “Cram Down Fiscale”, una misura prevista recentemente in materia di crisi di impresa, per una importante azienda andriese del settore commercio autoveicoli. In sostanza il tribunale, con la sezione commerciale ed il presidente Rana, ha omologato un accordo di ristrutturazione del debito collegato ad una transazione fiscale. Accettato in pratica un stralcio pari al 75% della debitoria dell’azienda con una rateizzazione del residuo in 11 anni.

L’azienda, difesa dall’avvocato andriese Pierpaolo Matera, potrà ora riprendere il suo percorso e continuare a lavorare per se ed i propri dipendenti. Il debito fiscale complessivo dell’azienda in stato di crisi ammontava a quasi 450mila euro fino alla riduzione a poco meno di 100mila euro con un apporto di finanza esterna pari a 40mila euro e rate mensili per 11 anni da 500 euro. Il “Cram Down Fiscale” prevede l’omologazione forzosa da parte del Tribunale di un accordo transattivo con il Fisco, pur in presenza di un parere contrario dell’Agenzia dell’Entrate.

L’attestazione del piano è stata accompagnata dalla relazione di revisione del Dott. Comm. Michele D’Ambrosio che ha certificato la sostenibilità e fattibilità dell’accordo.