Abuso, maltrattamenti sui bambini e violenza di genere: sono questi i temi su cui si è confrontata l’equipe multidisciplinare specialistica integrata che dal 2009 si occupa di questi fenomeni ad Andria. A richiamare l’attenzione su questi argomenti ci sono i recenti fatti di cronaca, come la 17enne andriese costretta a prostituirsi, poi aggredita quando si è ribellata, e la minorenne con fragilità mentale abusata in un casolare da un uomo, sempre ad Andria. Ma c’è di più: negli ultimi 20 giorni sono stati segnalati due allontanamenti per protezione immediata di ragazzi vittime di maltrattamenti in famiglia, mentre una donna con due figli è finita in pronto soccorso per le botte ricevute dal marito.

L’equipe, in sostanza, metterà a punto un programma triennale, all’interno del piano di zona, per i percorsi di rilevazione/segnalazione, protezione e cura dei minori maltrattati. Ad oggi gli assistenti sociali del comune federiciano seguono oltre 270 casi. Un’emergenza fortemente attuale.

Il lavoro continuo sui temi può portare a dei frutti importanti, come nel caso della violenza di genere: le denunce da parte delle donne aumentano sempre di più, segnale importante di una maggiore consapevolezza.

Il servizio.