Spettacolo ed emozioni all’Open Castel del Monte di Andria. Ci hanno pensato le partite dei quarti di finale ad entusiasmare un Palasport gremito di appassionati giunti da ogni parte della regione. Combattuto ed avvincente il match di ieri sera tra la testa di serie Marton Fucsovic e l’italiano Stefano Travaglia. Una partita durata oltre due ore che alla fine ha visto prevalere al terzo set l’ungherese, capace di mantenere i nervi saldi nelle fasi cruciali: 6/4, 4/6, 7/5 il risultato finale per Fucsovics, che affronterà oggi in semifinale il kazako Mikhail Kukushkin. Quest’ultimo ha avuto la meglio sull’austriaco Jurij Rodionov, testa di serie numero cinque del seeding. Partita segnata da un avvio sotto tono dell’austriaco che ha ceduto a zero il primo set, per poi tentare di recupera nel secondo parziale, senza successo: 7/5 il risultato finale.

Prosegue il cammino vincente del talento svizzero Leandro Riedi, che sta catalizzando l’attenzione di molti addetti ai lavori. Il 20enne ha risolto la pratica Evgeny Karlovskiy in due set veloci, affrontati con il piglio del grande campione: 6/3 e 6/1 il risultato dei due parziali, che non hanno mai messo in discussione il match. Oggi, Riedi affronterà a sorpresa l’ucraino Vitaliy Sachko nella sfida che mette in palio la finale. Sachko ha superato nei quarti la testa di serie numero tre, il ceco Tomas Machac, ribaltando completamente i pronostici: 7/5 e 6/2 il punteggio finale a favore dell’ucraino.

Tutte le gare di oggi sono in programma sul campo centrale del Palasport di viale Germania con ingresso gratuito. Ad aprire la giornata di grande tennis, sarà alle ore 15, la finale di doppio che vedrà in gioco anche l’Italia. A contendersi il titolo sarà, infatti, la coppia tricolore composta da Francesco Forti e Marcello Serafini che affronteranno la coppia inglese composta da Julian Cash e Henry Patten. Domani, invece, la finale del singolo è prevista alle ore 17.30 sempre con ingresso gratuito.