L’ Assessorato al Turismo e Marketing territoriale intende programmare, in occasione delle imminenti festività natalizie, una serie di iniziative da porre in essere, mediante la presentazione di manifestazioni di interesse, al fine di offrire alla città momenti di attrattività che possano essere volano di un’offerta turistica, economica e ricreativa oltre che riscoprirne le sue radici. Per questo è stata fissata una riunione di programmazione del cartellone natalizio denominato “Le Radici del Natale” alle 16.00 presso il Chiostro San Francesco, per giovedì 17 novembre.

L’invito è stato esteso alla Diocesi di Andria, alle Parrocchie cittadine,alle realtà associative cittadine, alle scuole e alle accademie, alle organizzazioni sindacali di categoria, ai musei cittadini, ai comitati di quartiere, alle strutture ricettive, alle agenzie di promozione ai cittadini interessati.