Si registra sempre più una fragilità dal punto di vista formativo, educativo e culturale nelle nuove generazioni. La Caritas diocesana risponde a queste nuove esigenze con il progetto I have a dream.

Una ulteriore azione di contrasto alla povertà educativa sarà attuata dalla Caritas diocesana attraverso il coordinamento pastorale delle parrocchie che svolgeranno attività di doposcuola. Attraverso quest’azione si intende creare una rete parlante tra le parrocchie coinvolte in modo tale da valorizzare le risorse umane per una maggiore incisività nel servizio ai minori che necessitano di studio assistito. Le parrocchie coordinate sono Sacro Cuore di Gesù, Madonna di Pompei, SS. Annunziata, San Riccardo e Maria SS. dell’Altomare. La rete tra le parrocchie faciliterà lo scambio delle risorse a disposizione, sensibilizzerà le comunità coinvolte perché si facciano carico del bisogno, si prenderanno cura dei minori dello stesso territorio.

I doposcuola hanno sempre rappresentano l’impegno concreto e responsabile della comunità parrocchiale che si fa carico di garantire il diritto all’apprendimento dei ragazzi più fragili. I volontari con il loro impegno valorizzano le risorse dei ragazzi in difficoltà e li accompagnano nella quotidianità verso il successo formativo, che passa anche attraverso quello spazio di benessere e di relazioni positive che questi luoghi dimostrano di saper dare. Ed è per questo che, per rispondere alle numerose richieste, invitiamo quanti possono mettersi a disposizione, a dare la propria disponibilità recandosi dal parroco o recarsi presso la Caritas diocesana. Un invito particolare è rivolto a studenti universitari che desiderano misurarsi in una azione di prossimità nella promozione culturale.

Il doposcuola è un servizio che nasce dal volontariato e che esiste solo grazie alla dedizione e all’impegno dei tanti che dedicano le proprie competenze e parte del proprio tempo a sostenere ragazzi e ragazze nel percorso scolastico.

Sia per la disponibilità come volontari che per usufruire del servizio di doposcuola ci si potrà recare presso la sede della Caritas diocesana in Via E. De Nicola, 15 – Andria nei giorni di martedì dalle 17.30 alle 19.30 o il giovedì dalle 16.30 alle 18.30.

Per info scrivere a [email protected]