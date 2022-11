Avanti con Diaw Doudou. Questa la scelta presa dalla dirigenza della Fidelis Andria in vista del prossimo turno di campionato, in calendario domenica 13 novembre alle 17.30 sul campo del Crotone. La decisione è maturata all’indomani del pareggio casalingo per 1-1 nel derby contro il Monopoli. Doudou, promosso dalla Primavera 4 in Prima Squadra dopo l’esonero di Mirko Cudini, sarà in panchina anche allo Scida. La Fidelis oggi è ultima nel girone C di Serie C con 8 punti.