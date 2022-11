Che Fidelis Andria sarà la prima di Diaw Doudou in panchina? La domanda sorge spontanea all’antivigilia della sfida contro il Monopoli, club rilanciato dal cambio di guida tecnica con 4 punti in due partite nella gestione Pancaro e beffato in settimana solo ai tempi supplementari dal Crotone in Coppa Italia. L’allenatore promosso dalla Primavera 4 ha preparato il derby del Degli Ulivi dall’inizio della settimana ed è lecito ipotizzare alcune novità rispetto all’ultima Fidelis della gestione Cudini, quella uscita indenne ma senza i tre punti dal campo della Gelbison a Pagani.

Il punto di partenza dell’ex allenatore di Under 15 e Under 17 del Bari e della prima squadra del Gravina dovrebbe essere il ritorno alla difesa a 4, utilizzata da Cudini in avvio di stagione e caposaldo delle squadre allenate sin qui dallo stesso Doudou. Al centro, stante l’assenza di Ercolani, fiducia a Milillo e Dalmazzi davanti a Vandelli. A destra ci sono quattro papabili opzioni: Fabriani, Hadziosmanovic, Ciotti e Delvino. Sull’altro lato invece Mariani è in pole su Pinelli ma non è escluso che possa cambiare corsia proprio Hadziosmanovic.

Il centrocampo è la certezza di Doudou, così come lo era stato per Cudini nelle prime 11 partite di campionato: possibile l’adozione del rombo, con Arrigoni vertice basso e Urso vertice alto. I favoriti per il ruolo di mezzala sono Paolini e Candellori, autori di due reti a testa sin qui. Si candidano per un posto anche Alba e Malik. In attacco, con il rientro in gruppo di Persichini, ci sono sette candidati per due posti: Sipos, Bolsius, Pavone, Orfei, Mercurio, Tulli e appunto Persichini. In caso di 4-3-3, invece, l’escluso potrebbe essere Urso.

In attesa di sciogliere i dubbi al fischio d’inizio in programma domenica alle 14.30 resta una domanda sullo sfondo: quella schierata contro il Monopoli sarà anche l’ultima Fidelis Andria di Doudou? La società continua a monitorare alcuni profili – Marchionni, legato al Novara, e Torrente, ancora sotto contratto con il Gubbio – fanno parte del lotto ma non è da escludere che il risultato del derby del Degli Ulivi possa orientare anche le scelte riguardanti la gestione tecnica. Parallelamente, si gioca la partita societaria e proseguono le operazioni per la cessione del pacchetto di maggioranza del club: due le trattative in corso, con la sensazione che la prossima settimana anche in questo caso possa offrire novità sostanziali.