La Asl BT ha ottenuto la certificazione completa del bilancio di esercizio per l’anno 2021 in conformità ai principi di revisione internazionali. È tra le prime aziende sanitarie italiane ad aver raggiunto questo importante traguardo.

La certificazione di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa è stata rilasciata dalla società di revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A., a completamento del percorso iniziato lo scorso anno che aveva portato alla certificazione dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio 2020. La redazione del bilancio ha visto impegnato tutto il personale dell’Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie diretta dal dottor Maurizio De Nuccio.

«A nostro giudizio – si legge nella relazione consegnata dai revisori – il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 e delle norme civilistiche ivi richiamate».

Alcuni dati: nel Bilancio 2021 il valore della produzione aziendale ammonta a 730.764.149 euro, in linea con il totale dei costi, generando così un utile di esercizio pari a 2.794 euro. In particolare, il costo per acquisto di beni ammonta a 115.527.693 euro, quello per acquisto di servizi sanitari e non, rispettivamente a 356.821.529 euro e 44.307.808 euro. Il costo registrato per il personale ammonta a 209.179.119 euro così suddivisi: 173.026.110 euro sono stati destinati al personale sanitario; 694.798 euro al personale professionale; 22.081.042 al personale tecnico; 13.377.169 al personale amministrativo.

La Direttrice Generale Tiziana Dimatteo ha dichiarato che «Il risultato raggiunto è molto importante per l’Azienda in quanto costituisce un’ulteriore garanzia di trasparenza nella gestione contabile aziendale. Si tratta di un risultato reso possibile dal forte impegno di tutte le unità operative nella rigorosa applicazione delle procedure amministrativo-contabili aziendali e dall’attività di coordinamento svolta dall’Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie».

«Non posso che ringraziare tutte le articolazioni amministrative coinvolte nel raggiungimento di questo importante traguardo – aggiunge il Direttore Amministrativo Ivan Viggiano – un traguardo raggiunto da poche aziende sanitarie pubbliche sia a livello regionale che a livello nazionale».