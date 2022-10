«Penso che non sia giusto pagare un servizio e non usufruirne. Premesso che non voglio attribuire colpe all’attuale amministrazione perché è un problema che va avanti da anni. Più volte abbiamo telefonato ai Vigili Urbani, ci è stato detto che non era di loro competenza ma che bisognava telefonare alla Sangalli, 9,9 volte su 10 la Sangalli non rispondeva, ma se il miracolo avveniva, ci assicuravano che avrebbero provveduto, ma non é mai cambiato nulla.

In pratica a tutte le attività commerciali di via Bologna(poche), non viene garantito il servizio di raccolta dei cartoni che dovrebbe avvenire giornalmente o nella migliore delle ipotesi avviene una volta alla settimana. Questa settimana dal 17 al 22 ottobre 2022 non sono mai passati.

E’ già una stortura il fatto che si debba pagare in base ai metri quadri del locale invece che tener presente dei rifiuti che l’attività produce, non so da chi è dipeso o da chi ha fatto suo questo tipo di provvedimento, ma è veramente assurdo.

I sindacati dove sono? Più volte abbiamo fatto presente questa situazione ma non è successo niente. Paghiamo tantissimo per un servizio inesistente».